Украинская полиция по опыту Мариуполя решила перейти на работу единого центра 102 – Князев

Вчера, 6 ноября, в Мариуполь прибыл глава Нацполиции Сергей Князев. Он провел совещание с силовиками и представителями власти, в котором приняли участие первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководители Главных управлений Нацполиции в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и председателя крупных населенных пунктов из этих областей.

Сергей Князев сообщил о том, что Нацполиция приняла решение перейти на работу единого центра 102. Успешный пример тому – Единый аналитический сервисный центр, который работает в Мариуполе с использованием интеллектуальной системы видеонаблюдения.

«Национальная полиция приняла решение в ходе реформирования перейти на единый центр 102. Человеку все равно, куда она звонит. Она набирает номер, когда у нее беда. Ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, который создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его», - отметил Сергей Князев.

Отныне звонки на 102 будут приниматься в областных центрах. Кроме оперативности реагирования, это даст возможность электронной формы контроля действий нарядов.