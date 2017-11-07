Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Украинская полиция по опыту Мариуполя решила перейти на работу единого центра 102 – Князев

7.11 в 11:22

Вчера, 6 ноября, в Мариуполь прибыл глава Нацполиции Сергей Князев. Он провел совещание с силовиками и представителями власти, в котором приняли участие первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководители Главных управлений Нацполиции в Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и председателя крупных населенных пунктов из этих областей.

Сергей Князев сообщил о том, что Нацполиция приняла решение перейти на работу единого центра 102. Успешный пример тому – Единый аналитический сервисный центр, который работает в Мариуполе с использованием интеллектуальной системы видеонаблюдения.

«Национальная полиция приняла решение в ходе реформирования перейти на единый центр 102. Человеку все равно, куда она звонит. Она набирает номер, когда у нее беда. Ранее звонки принимались в дежурных частях отделов и отделений в разных населенных пунктах. Это человеческий фактор, который создавал проблемы и недоразумения нашей полицейской системы. И таким образом мы убираем его», - отметил Сергей Князев.

Отныне звонки на 102 будут приниматься в областных центрах. Кроме оперативности реагирования, это даст возможность электронной формы контроля действий нарядов.

/uploads/news/964x620/ggbKHzc6.jpg
/uploads/news/964x620/e0RhENZk.JPG
/uploads/news/964x620/ziPNRZtv.JPG
/uploads/news/964x620/rGBkhDri.JPG
/uploads/news/964x620/HoMm7TML.JPG
/uploads/news/964x620/vPyCfYOl.jpg
/uploads/news/964x620/gGjwNDOt.JPG
/uploads/news/964x620/N9PvNRy5.JPG
/uploads/news/964x620/rwtFwmbh.JPG
/uploads/news/964x620/nATuXmVR.JPG
/uploads/news/964x620/TEkaE6mo.JPG
2017-11-07 11:22:00
Важные новости
Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области
7.11 в 11:48
Гендиректор «Азовстали»: производственные программы мариупольских комбинатов под угрозой срыва
7.11 в 10:57
Лента новостей
Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области
7.11 в 11:48
Украинская полиция по опыту Мариуполя решила перейти на работу единого центра 102 – Князев
7.11 в 11:22
Гендиректор «Азовстали»: производственные программы мариупольских комбинатов под угрозой срыва
7.11 в 10:57
Перед каждым матчем УПЛ команды обязали включать украинский гимн
7.11 в 10:35
В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников
7.11 в 10:26
Сотрудник ОБСЕ почти час реанимировал женщину, которой стало плохо в очереди на КПВВ
7.11 в 10:03
В Мариуполе произошел пожар в жилом доме
7.11 в 09:39
В Мариуполе на пешеходный тротуар рухнули два дорожных знака
7.11 в 09:26