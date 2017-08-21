Украинская сторона предложила усиленный режим перемирия в зоне АТО
21.08 в 09:17
Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что минувшей ночью украинская сторона предложила усиленный режим перемирия на фронте. Такое предложение поступило в связи с обострением в зоне АТО – чтобы не допустить очередной эскалации конфликта.
Члены ДНР и ЛНР согласились на перемирие. Однако, как отмечают в штабе, сразу же его нарушили, увеличив огневую активность.
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2017-08-21 09:17:00
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