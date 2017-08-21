Украинская сторона предложила усиленный режим перемирия в зоне АТО

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что минувшей ночью украинская сторона предложила усиленный режим перемирия на фронте. Такое предложение поступило в связи с обострением в зоне АТО – чтобы не допустить очередной эскалации конфликта.

Члены ДНР и ЛНР согласились на перемирие. Однако, как отмечают в штабе, сразу же его нарушили, увеличив огневую активность.