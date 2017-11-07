Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области

Со вчерашнего дня Луганское энергетическое объединение оставило без электричества Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неподконтрольных территорий Луганской области.

Представители ЛНР подтвердили информацию о прекращении водоснабжения: без воды остались населенные пункты Славяносербского района Веселая Гора, Приветное и Обозное, пишет «Остров».

В ЛЭО отмечают, что причиной отключения электроэнергии стали долги водоканала. На сегодняшний день это почти 157 миллионов гривен, и с каждым днем эта сумма растет. При этом долг сформировался именно за счет долгов ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.