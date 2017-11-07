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Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области

7.11 в 11:48

Со вчерашнего дня Луганское энергетическое объединение оставило без электричества Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неподконтрольных территорий Луганской области.

Представители ЛНР подтвердили информацию о прекращении водоснабжения: без воды остались населенные пункты Славяносербского района Веселая Гора, Приветное и Обозное, пишет «Остров».

В ЛЭО отмечают, что причиной отключения электроэнергии стали долги водоканала. На сегодняшний день это почти 157 миллионов гривен, и с каждым днем эта сумма растет. При этом долг сформировался именно за счет долгов ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

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2017-11-07 11:48:00
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