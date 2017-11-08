Украинские квоты на радио: с 8 ноября каждая третья песня должна быть на украинском языке

В Украине сегодня начинается следующий этап внедрения законопроекта о квотах украиноязычных песен и передач на радио.

Закон №1421-VIII был принят Верховной Радой 16 июня 2017 года, подписан президентом 7 июля 2017 года, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" 8 июля 2017 года и вступил силу через 4 месяца после опубликования, то есть 8 ноября 2017 года.

Так, с 8 ноября текущего года доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Речь идет о проценте от общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00 и в промежутке времени 15:00 - 22:00.

Кроме того, с сегодняшнего дня доля передач на государственном языке, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должна составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.