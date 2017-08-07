Украинские пограничники обнаружили в Азовском море российское судно

Украинские пограничники обнаружили в Азовском море, в 10 милях от берега, российское судно. Приблизившись, они увидели, что это рыболовецкий сейнер под флагом России.

В Госпогранслужбе рассказали: «Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено».