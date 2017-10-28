Украинские школьники начальных классов будут учиться по методике LEGO

Ученики пилотных классов будут учиться по методике LEGO, которую с 2018 года планируют ввести во всех школах. Об этом договорились во время встречи министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор The LEGO Foundation Джон Гудвин.

Как сообщает пресс-служба МОН, во втором полугодии 100 школ, которые сейчас пилотируют новый стандарт начального образования, получат наборы «Шесть кирпичиков». Ими должны обеспечить каждого ребенка в экспериментальных классах.

По словам Джона Гудвина, «Шесть кирпичиков» — это технология обучения, которая поможет ученикам тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве, потому что действительно хотим изменить нашу школу и подход к обучению. Прежде всего, это касается начальной школы, с которой в следующем учебном году начнется реформа и дети пойдут в первый класс Новой украинской школы. Нам нужно обеспечить ее новым оборудованием и новыми методиками, в частности, обучения через игру, которое внедряет в своих проектах LEGO», — отметила Гриневич.

Отмечается, что для учителей школ проведут соответствующие тренинги. Всего планируют переобучить 22 тысячи педагогов, которые в следующем году будут брать первый класс.