Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Украинские школьники начальных классов будут учиться по методике LEGO

28.10 в 18:40

Ученики пилотных классов будут учиться по методике LEGO, которую с 2018 года планируют ввести во всех школах. Об этом договорились во время встречи министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор The LEGO Foundation Джон Гудвин.

Как сообщает пресс-служба МОН, во втором полугодии 100 школ, которые сейчас пилотируют новый стандарт начального образования, получат наборы «Шесть кирпичиков». Ими должны обеспечить каждого ребенка в экспериментальных классах.

По словам Джона Гудвина, «Шесть кирпичиков» — это технология обучения, которая поможет ученикам тренировать память, развивать моторику и творчески мыслить.

«Мы очень заинтересованы в сотрудничестве, потому что действительно хотим изменить нашу школу и подход к обучению. Прежде всего, это касается начальной школы, с которой в следующем учебном году начнется реформа и дети пойдут в первый класс Новой украинской школы. Нам нужно обеспечить ее новым оборудованием и новыми методиками, в частности, обучения через игру, которое внедряет в своих проектах LEGO», — отметила Гриневич.

Отмечается, что для учителей школ проведут соответствующие тренинги. Всего планируют переобучить 22 тысячи педагогов, которые в следующем году будут брать первый класс.

/uploads/news/964x620/GE0Ig7Tb.jpg
/uploads/news/964x620/SuSpyqPX.jpg
/uploads/news/964x620/ROhKswso.jpg
2017-10-28 18:40:00
Важные новости
Не забудьте ночью перевести стрелки часов!
28.10 в 20:25
Что происходит в Каталонии
28.10 в 19:55
Лента новостей
Не забудьте ночью перевести стрелки часов!
28.10 в 20:25
Что происходит в Каталонии
28.10 в 19:55
Мариупольская организация союза художников Украины показала свои лучшие произведения
28.10 в 19:33
Жители Мариуполя теперь могут платить за вывоз мусора через Интернет
28.10 в 19:13
Украинские школьники начальных классов будут учиться по методике LEGO
28.10 в 18:40
В старой части Авдеевки разрываются снаряды, повреждены дома жителей
28.10 в 18:16
На Донетчине поймали группировку, переправлявшую нелегалов через границу
28.10 в 17:59
Военные восстановили стратегический мост, который открывает кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область
28.10 в 17:38