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Украинский Кабмин изменил порядок назначения субсидии

23.08 в 10:43

Кабинет министров Украины внес изменения в правила предоставления жилищных субсидий. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства.

В первую очередь, уменьшен период, за который учитываются доходы домохозяйств для назначения им жилищных субсидий, с четырех до двух последних кварталов, то есть декларацию о доходах нужно будет подавать не за год, а за полгода.

Предоставляется также ​​возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна и урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому была назначена субсидия.

В документе говорится, что субсидия не будет назначаться при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

Кроме этого, пересмотрены социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков.

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2017-08-23 10:43:00
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