Украинским работодателям предлагают ввести «плавающий график» из-за жары

Вице-премьер-министр Павел Розенко предлагает украинским работодателям уберечь своих сотрудников от аномальной жары и ввести для них «плавающий график». В жаркое время можно дать подчиненным отдохнуть, а отработать эти часы они смогут в более прохладное время.

«У нас в этом плане, я считаю, взвешенное законодательство, которое дает право работодателю решать в рабочем порядке вопрос или уменьшения рабочего времени, или увеличения обеденного перерыва, или применения других мер для сохранения рабочего потенциала и здоровья тех людей, которые работают на предприятии», - отметил Розенко.