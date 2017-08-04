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Украинским работодателям предлагают ввести «плавающий график» из-за жары

4.08 в 11:27

Вице-премьер-министр Павел Розенко предлагает украинским работодателям уберечь своих сотрудников от аномальной жары и ввести для них «плавающий график». В жаркое время можно дать подчиненным отдохнуть, а отработать эти часы они смогут в более прохладное время.

«У нас в этом плане, я считаю, взвешенное законодательство, которое дает право работодателю решать в рабочем порядке вопрос или уменьшения рабочего времени, или увеличения обеденного перерыва, или применения других мер для сохранения рабочего потенциала и здоровья тех людей, которые работают на предприятии», - отметил Розенко.

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2017-08-04 11:27:00
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