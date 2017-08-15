Украинского военнослужащего подозревают в причастности к смерти знакомой

Пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины сообщает о том, что украинский военнослужащий подозревается в причастности к смерти своей знакомой, которая произошла в результате их ссоры.

В сообщении говорится: «Во время проведения выходного дня 13.08.2017 года произошла ссора между военнослужащим 91-го отдельного полка оперативного обеспечения и его знакомой, в результате чего последняя погибла».

В настоящее время проводятся следственные действия, и командиром воинской части назначено служебное расследование. По результатам следственных действий и материалов служебного расследования будет принято правовое решение.