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Украинского военнослужащего подозревают в причастности к смерти знакомой

15.08 в 19:10

Пресс-служба оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины сообщает о том, что украинский военнослужащий подозревается в причастности к смерти своей знакомой, которая произошла в результате их ссоры.

В сообщении говорится: «Во время проведения выходного дня 13.08.2017 года произошла ссора между военнослужащим 91-го отдельного полка оперативного обеспечения и его знакомой, в результате чего последняя погибла».

В настоящее время проводятся следственные действия, и командиром воинской части назначено служебное расследование. По результатам следственных действий и материалов служебного расследования будет принято правовое решение.

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2017-08-15 19:10:00
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