Украинскую столицу «накрыл» первый снег: опубликованы фото и видео

В воскресенье, 12 ноября, в Киеве пошел первый снег. Жители столицы активно делятся в соцсетях снимками.

Падающие снежные хлопья хорошо заметны. Однако, долетая до земли, снег сразу же тает из-за плюсовой температуры. Тем не менее на траве и автомобилях, припаркованных на улице, можно было увидеть «белое покрывало».