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Украинскую столицу «накрыл» первый снег: опубликованы фото и видео

12.11 в 19:38

В воскресенье, 12 ноября, в Киеве пошел первый снег. Жители столицы активно делятся в соцсетях снимками.

Падающие снежные хлопья хорошо заметны. Однако, долетая до земли, снег сразу же тает из-за плюсовой температуры. Тем не менее на траве и автомобилях, припаркованных на улице, можно было увидеть «белое покрывало».

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2017-11-12 19:38:00
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