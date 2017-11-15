Украинцев призывают сделать прививки от гриппа

Традиционно в январе-феврале будет наблюдаться пик заболеваемости гриппом. По прогнозам ВОЗ, в Северном полушарии будут циркулировать следующие вирусы гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008.

Поэтому украинцев призывают сделать прививку от гриппа. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, вакцина в Украине есть: по сравнению с прошлым годом приобретено в 3 раза больше вакцин – 750 тысяч.

«В этом году 750 тысяч доз вакцин, в прошлом году их было 250 тысяч. Много городских, областных советов закупили вакцины за свои деньги для своих граждан. Мы надеемся, что в этом году будет больше интереса», - отметила Супрун.

Вакцины надо спрашивать в аптеках, которые работают при семейных амбулаториях и центрах первичной помощи.