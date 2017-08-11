Украинцы смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

До 24 августа жители Украины и всех стран северного полушария Земли смогут наблюдать в небе метеорный поток Персеиды.

Его пик придется на ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, тогда можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

При этом самые крупные метеоры потока Персеиды — болиды, — вошедшие в атмосферу Земли, можно будет увидеть не только ночью, но и днем.