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Украинцы смогут наблюдать метеорный поток Персеиды

11.08 в 16:28

До 24 августа жители Украины и всех стран северного полушария Земли смогут наблюдать в небе метеорный поток Персеиды.

Его пик придется на ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, тогда можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

При этом самые крупные метеоры потока Персеиды — болиды, — вошедшие в атмосферу Земли, можно будет увидеть не только ночью, но и днем.

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2017-08-11 16:28:00
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