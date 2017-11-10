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Украинцы зарабатывают на орехах

10.11 в 11:01

В Украине сейчас в самом разгаре сезон орехов. Многие жители получают от реализации грецких орехов неплохой дополнительный доход, а для некоторых это вообще основной заработок.

Этот год стал урожайным, поэтому в пунктах приема орехов ажиотаж. Многие продают нечищеные орехи в скорлупе, цена которых – около 20 гривен за килограмм. Некоторые идут дальше и тратят больше времени на чистку орехов, зато в этом случае цена за килограмм уже составляет более 100 гривен.

Далее оптовики продают орехи за рубеж: в Иран, Турцию, Азербайджан на Восточные сладости.

К слову, по итогам 2016 года Украина вошла в тройку главных экспортеров грецких орехов. Первое и второе место занимают Китай и США соответственно, третье место Украина делит с ЕС и Чили. Украина производит около 110 тыс. т орехов, то есть такой же объем, как все страны ЕС-28 вместе.

Основной позицией экспорта в страны Европы является грецкие орехи очищенные. Поставки этой продукции за указанный период выросли на 16% и в 2016 г. экспорт составил почти 7 тыс. т, что в денежном выражении составляет $25 млн.

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2017-11-10 11:01:00
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