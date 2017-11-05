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Укрепления ВСУ на передовой Приморского направления в эпицентре обстрелов

5.11 в 08:26

В минувшие сутки наиболее "горячо" было на Приморском направлении. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Под огнем гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались опорные пункты украинской армии в окрестностях Водяного, Старогнатовки и Павлополя. Из этого же оружия били по позициям на подступах к Красногоровке.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 25 нарушений "перемирия". Военные 17 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий один военный ВСУ получил боевую травму, это случилось вблизи Новозвановки.

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2017-11-05 08:26:00
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