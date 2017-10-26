«Укрзализныця» до конца года обновит 70% постельного белья

«Укрзализныця» до конца года намерена обновить в поездах 70% постельного белья, а это почти 580 тысяч комплектов.

«Планируем до конца этого года обновить 70% комплектов постельного белья в поездах. Это почти 580 тысяч комплектов. Также планируем в начале 2018 года дополнительно навести порядок с туалетами в поездах и системами кондиционирования», - рассказал в ходе вчерашнего заседания Кабмина и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

К слову, ежедневно пассажиры «Укрзализныци» используют около 80 тысяч комплектов постельного белья.