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«Укрзализныця» до конца года обновит 70% постельного белья

26.10 в 11:52

«Укрзализныця» до конца года намерена обновить в поездах 70% постельного белья, а это почти 580 тысяч комплектов.

«Планируем до конца этого года обновить 70% комплектов постельного белья в поездах. Это почти 580 тысяч комплектов. Также планируем в начале 2018 года дополнительно навести порядок с туалетами в поездах и системами кондиционирования», - рассказал в ходе вчерашнего заседания Кабмина и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

К слову, ежедневно пассажиры «Укрзализныци» используют около 80 тысяч комплектов постельного белья.

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2017-10-26 11:52:00
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