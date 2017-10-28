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«Укрзализныця» готовит новый поезд в направлении Мариуполя

28.10 в 11:29

С 10 декабря «Укрзализныця» вводит новый график движения поездов, которым предусмотрены новые направления. В это воскресенье в первый рейс уже отправится новый поезд Львов - Одесса. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

Он также отметил, что готовится новое сообщение в Мариуполь. О том, какой это будет поезд, пока не сообщается. Ранее, появилась информация, что в ноябре из Киева в Мариуполь планируется запуск нового поезда.

Новые поезда будут курсировать также по направлениям: Ужгород - Лисичанск, Ивано-Франковск - Константиновка, Харьков - Одесса, Одесса - Лисичанск, Ивано-Франковск - Чернигов, Киев - Запорожье и Харьков - Рахов.

Напомним, УЗ планирует обновить около 70% постельного белья в поездах до конца 2017 года года - это почти 580 тысяч комплектов.

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2017-10-28 11:29:00
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