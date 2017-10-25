«Укрзализныця» хочет ввести единый билет на поезда и автобусы
25.10 в 18:20
В планах «Укрзализныци» - ввести единый билет для пассажиров и на поезда, и на автобусы.
«Планируется, что единый билет будет действовать на поезда и автобусы – это будет особенно удобно для путешествующих в курортные городки нашей страны. Например, пассажиру будет достаточно купить один билет, чтобы путешествовать из Киева до Ивано-Франковска поездом, а оттуда автобусом до горнолыжного курорта в Буковеле», - рассказал сегодня на заседании Кабмина и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.
Кроме того, в следующем году «Укрзализныця» расширит список электронных сервисов: это онлайн-продажа билетов на все поезда в страны ЕС и региональные составы, онлайн-бронирование дополнительных услуг и т.д.
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2017-10-25 18:20:00
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25.10 в 20:14