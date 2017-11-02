«Укрзализныця» меняет время прибытия поезда «Киев-Мариуполь»

С 10 декабря «Укрзализныця» изменит время прибытия поезда «Киев-Мариуполь». Теперь состав будет приезжать на станцию на 15 минут раньше – в 12:05.

Изменения приняты по поручению и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова. Дело в том, что пассажиры жаловались на неудобства со временем: в то время, когда на станцию прибывает поезд «Киев-Мариуполь», с первой колеи отправляется состав «Мариуполь-Львов». Поэтому киевским пассажирам неудобно переходить пути и добираться до здания вокзала.

Но теперь, чтобы путешественникам было комфортнее, поезд будет приходь раньше, когда львовского состава еще нет.