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«Укрзализныця» меняет время прибытия поезда «Киев-Мариуполь»

2.11 в 18:02

С 10 декабря «Укрзализныця» изменит время прибытия поезда «Киев-Мариуполь». Теперь состав будет приезжать на станцию на 15 минут раньше – в 12:05.

Изменения приняты по поручению и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова. Дело в том, что пассажиры жаловались на неудобства со временем: в то время, когда на станцию прибывает поезд «Киев-Мариуполь», с первой колеи отправляется состав «Мариуполь-Львов». Поэтому киевским пассажирам неудобно переходить пути и добираться до здания вокзала.

Но теперь, чтобы путешественникам было комфортнее, поезд будет приходь раньше, когда львовского состава еще нет.

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2017-11-02 18:02:00
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