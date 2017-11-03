«Укрзализныця» поставила приоритет на 2018 год: развитие инфраструктуры в направлении Мариуполя
3.11 в 13:15
«Укрзализныця» назначила одним из приоритетов деятельности на 2018 год развитие инфраструктуры в направлении портов и Мариуполя.
Об этом директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, сообщает пресс-служба ведомства в социальных сетях.
«Одним из приоритетов в 2018 году для нас также будет развитие инфраструктуры в направлении портов и города Мариуполя», - говорится в сообщении.
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2017-11-03 13:15:00
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3.11 в 13:37