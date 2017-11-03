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«Укрзализныця» поставила приоритет на 2018 год: развитие инфраструктуры в направлении Мариуполя

3.11 в 13:15

«Укрзализныця» назначила одним из приоритетов деятельности на 2018 год развитие инфраструктуры в направлении портов и Мариуполя.

Об этом директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, сообщает пресс-служба ведомства в социальных сетях.

«Одним из приоритетов в 2018 году для нас также будет развитие инфраструктуры в направлении портов и города Мариуполя», - говорится в сообщении.

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2017-11-03 13:15:00
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