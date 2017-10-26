«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов

В «Укрзализныце» планирует сделать реконструкцию железнодорожных вокзалов. Для этих целей представители компании намерены привлечь частных инвесторов.

«Мы планируем провести работу по государственно-частному партнерству в сфере реконструкции пассажирских вокзалов. Ведь сегодня мы имеем большую инфраструктуру вокзального хозяйства. Перспективой является привлечение частных инвесторов для оперирования вокзалами», - рассказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов.