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«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов

26.10 в 15:37

В «Укрзализныце» планирует сделать реконструкцию железнодорожных вокзалов. Для этих целей представители компании намерены привлечь частных инвесторов.

«Мы планируем провести работу по государственно-частному партнерству в сфере реконструкции пассажирских вокзалов. Ведь сегодня мы имеем большую инфраструктуру вокзального хозяйства. Перспективой является привлечение частных инвесторов для оперирования вокзалами», - рассказал исполняющий обязанности председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

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2017-10-26 15:37:00
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