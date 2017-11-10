Умер сатирик Михаил Задорнов

Умер известный сатирик и юморист Михаил Задорнов, передачи которого смотрел, пожалуй, каждый. Ему было 69 лет.

Информацию о смерти Задорнова подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая: «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная».

В последние годы Михаил Задорнов боролся с опухолью мозга. Он проходил лечение в онкологическом отделении берлинской клиники «Шарите» и в одной из частных клиник Юрмалы, но после операций, курсов химиотерапии и ряда восстановительных процедур медики развели руками: все их старания не принесли результатов.

В последнее время Задорнов жил на любимой прибалтийской даче в кругу родных и друзей. Незадолго до смерти он принял православие.