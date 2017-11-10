Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Умер сатирик Михаил Задорнов

10.11 в 10:19

Умер известный сатирик и юморист Михаил Задорнов, передачи которого смотрел, пожалуй, каждый. Ему было 69 лет.

Информацию о смерти Задорнова подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая: «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная».

В последние годы Михаил Задорнов боролся с опухолью мозга. Он проходил лечение в онкологическом отделении берлинской клиники «Шарите» и в одной из частных клиник Юрмалы, но после операций, курсов химиотерапии и ряда восстановительных процедур медики развели руками: все их старания не принесли результатов.

В последнее время Задорнов жил на любимой прибалтийской даче в кругу родных и друзей. Незадолго до смерти он принял православие.

/uploads/news/964x620/j5pEjWNL.jpg
2017-11-10 10:19:00
Важные новости
Украинцы зарабатывают на орехах
10.11 в 11:01
На Донетчине мужчина погиб, разгружая грузовик с мусором
10.11 в 10:46
Лента новостей
Украинцы зарабатывают на орехах
10.11 в 11:01
На Донетчине мужчина погиб, разгружая грузовик с мусором
10.11 в 10:46
Умер сатирик Михаил Задорнов
10.11 в 10:19
В зоне АТО ранены двое военных
10.11 в 10:07
В Мариуполе мужчина угрожал жене самодельным пистолетом
10.11 в 09:45
Мариупольцев на сутки оставили без воды
10.11 в 09:26
АМКУ раскрыл сговор в тендере для Бердянского и Мариупольского портов
10.11 в 09:09
С 1 января 2019 года украинцы будут платить пеню за просроченную оплату «коммуналки»
10.11 в 08:56