Умер сатирик Михаил Задорнов
10.11 в 10:19
Умер известный сатирик и юморист Михаил Задорнов, передачи которого смотрел, пожалуй, каждый. Ему было 69 лет.
Информацию о смерти Задорнова подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая: «Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная».
В последние годы Михаил Задорнов боролся с опухолью мозга. Он проходил лечение в онкологическом отделении берлинской клиники «Шарите» и в одной из частных клиник Юрмалы, но после операций, курсов химиотерапии и ряда восстановительных процедур медики развели руками: все их старания не принесли результатов.
В последнее время Задорнов жил на любимой прибалтийской даче в кругу родных и друзей. Незадолго до смерти он принял православие.
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2017-11-10 10:19:00
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