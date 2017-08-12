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UNICEF в Мариуполе обеспечил более 60 социальных работников современными гаджетами

12.08 в 17:13

Председатель совета  Мариупольского союза молодежи Ульяна Токарева сообщила корреспонденту "Мариупольских новостей", что при посредничестве Детского фонда Организации Объединённых Наций UNICEF в Украине,   приобретено 65 планшетов, которые вчера были переданы соцработникам Мариуполя. По её словам, гаджеты помогут проводить работу в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи во всех четырёх районах нашего города.


"Планшеты  помогут соцработникам проводить объективный учет потребностей семей в сложных жизненных обстоятельствах, экономить время, подбирать самые эффективные инструменты для работы, обеспечивать прозрачность в работе соцслужб", - подчеркнула Ульяна Токарева..

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2017-08-12 17:13:00
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