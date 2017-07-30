УПЛ: «Шахтер» вырвал победу у «Стали»

Вчера, 29 июля, в рамках Премьер-лиги Украины на стадионе «Метеор» в Днепре прошел матч между донецким «Шахтером» и «Сталью» из Днепродзержинска.

В первом же тайме команды обменялись голами, далее матч продолжался со счетом 1:1. И лишь в дополнительное время «горняки» вырвали победу, забив мяч. В итоге счет встречи – 2:1.

Отметим, что у обеих команд стало по 6 очков в турнирной таблице - для "Стали" это поражение стало первой потерей баллов в сезоне.