Упрощение отчётности для бизнеса – при уплате налогов вводится единый счёт

Как передают «Українські новини», 9 августа на заседании Кабинета министров было принято решение об одобрении законопроекта о введении единого счёта для налогоплательщиков.

Правительством внесены изменения в некоторые законодательные акты о введении для уплаты налогов и сборов единого счёта, единого соцвзноса: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Данным документом предлагается ввести систему оплаты единого социального взноса, налогов и сборов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, кроме: налога на добавленную стоимость (НДС); акцизного налога при реализации топлива посредством электронного кабинета налогоплательщика.

Кабинет министров данным законопроектом намерен упростить процедуру расчётов налогоплательщиков, чем в значительной мере будут сэкономлены временны́е и финансовые затраты.

Кроме того, это поможет исключить излишне уплаченные либо ошибочные денежные обязательства налогоплательщиков, канут в лету недоразумения с изменением бюджетных счетов, так как в электронном кабинете размещены верные реквизиты счетов.

Налогоплательщик по собственному желанию, как предусматривается законопроектом, имеет право открыть счёт в Казначействе посредством электронного кабинета и использовать его для уплаты налогов и сборов.

Налогоплательщику предоставляется возможность уплаты таких налоговых обязательств: налог на доходы физических лиц; рентную плату; налог на прибыль предприятия; экологический налог и прочие налоги и сборы, исключая НДС и акцизный налог от реализации горючего.





Все предоставляемые Государственной фискальной службой (ГФС) услуги, по заявлению и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, будут переведены в электронный кабинет каждого плательщика налогов с 1 января 2018 года.

В Министерстве финансов напомнили: „Введение единого счета для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса - это выполнение антикоррупционного закона N1797, который был наработан вместе с бизнесом, депутатами и общественными экспертами и принят Верховной Радой в прошлом году“.