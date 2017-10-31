Ураганный ветер оставил без электричества около 100 населенных пунктов в Украине

Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали шквальный ветер, порывы которого могли достигать 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

В результате непогода обрушилась на 7 областей страны, где в ночь 31 октября из-за бушевавшего ветра оказались обесточенными 94 населенных пункта.

«По состоянию на 7:00 31 октября, в Киевской области обесточены 27 населенных пунктов, в Житомирской - 19, в Сумской - 17, в Хмельницкой - 13. Также есть отключенные от электроснабжения села в Ивано-Франковской, Черновицкой и Днепропетровской областях», - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В настоящее время аварии ликвидируют подразделения облэнерго.