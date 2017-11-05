Условия поступления в школу изменятся: Гриневич сообщила о нововведениях по отбору детей в 1 класс

Согласно новому закону «Об образовании», конкурсный отбор учеников 1 классов теперь не будет проводиться для детей, проживающих на территории, расположенной рядом со школой. Об этом рассказала министр образования Лилия Гриневич.

По ее словам, если желающих учиться в определенном классе будет больше, чем мест, то дети с территории обслуживания школы будут иметь первоочередное право на зачисление.

Гриневич отметила, что процедуру конкурсного отбора в первые классы еще будут дорабатывать: «Это очень трудный вопрос, и мы еще подробно выпишем эту процедуру в законе „Об общем среднем образовании“. Мы надеемся внести этот закон в парламент весной 2018 года».

Кроме того, в новых учебных планах МОН планирует увеличить количество часов по иностранному языку во всех школах. «Каждый ребенок, как потенциальный гражданин страны, которая будет в Европейском Союзе, должен свободно владеть одним, а лучше двумя языками Евросоюза», - добавила министр образования.