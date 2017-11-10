Увеличение штрафов в 20 раз и уголовная ответственность для пьяных водителей: в Украине хотят изменить ПДД
Сегодня во время заседания Кабмина выступил глава МВД Арсен Аваков, который озвучил предложения по изменению ПДД. Как сообщалось ранее, министерство предлагает снизить максимальную скорость движения транспорта на дорогах городов с 60 до 50 километров в час, а также давать водителям первые права на 2 года.
Помимо этого, силовики хотят ужесточить наказания для водителей-нарушителей. В частности, увеличить штрафы за управление автомобилем без прав сразу в 20 раз, закрепить на законодательном уровне фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и более жестко наказывать пьяных автомобилистов.
Если человек управлял транспортом в нетрезвом состоянии и причинил телесные повреждения средней тяжести - ввести наказание сроком до трех лет с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас за это грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 МРОТ – 17 грн) или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Если же виновник ДТП повлек смерть человека или тяжкое телесное повреждение – предлагается ввести наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от пяти до десяти лет. Сейчас за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Все эти новшества уже одобрили в Кабмине, теперь они будут рассмотрены в Верховной Раде. В правительстве надеются, что новые правила заработают уже со следующего года.