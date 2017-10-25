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УЗ: уже в ближайшие дни вступит в силу решение о повышении тарифов на грузоперевозки

25.10 в 16:07

Уже в ближайшее время «Укрзализныця» повысит тарифы на грузоперевозки на 15%. Сейчас остались некоторые формальности – в частности, подготовка соответствующего приказа.

«Сейчас приказ находится на финальной стадии, связанной с регистрацией его в Министерстве юстиции. Надеюсь, в ближайшие дни этот процесс завершится. Это формальности», - рассказал журналистам после заседания Кабмина руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

По его словам, тарифы поднимут на все перевозки, несмотря на разные виды грузов.

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2017-10-25 16:07:00
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