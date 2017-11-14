Уже 40 стран присоединились к резолюции ООН по Крыму

Соавторами обновленной резолюции ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» уже стали 40 стран.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица: «Уже 40 стран присоединились к кругу соавторов резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».

Дипломат добавил: «Документ довольно мощный и жесткий с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове».