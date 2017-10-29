В Авдеевке запустили в небо огромный сине-желтый флаг из воздушных шаров

В Авдеевке волонтеры вместе с местными жителями выпустили в небо огромный украинский флаг из воздушных шаров. В социальных сетях пишут, что он долетел до неподконтрольных территорий, пишет «Остров».

«Патриоты и партизаны Донбасса подготовили все сами, этот момент приехали запечатлеть журналисты с разных каналов», «Прапор було зшито коштом не лише патріотів з вільної України, а й за значної допомоги з окупованих територій! Дякуємо усім, хто долучився!» - пишут интернет-пользователи.

Как оказалось, флаг сшила жительница Донецка.



