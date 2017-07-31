В августе координатор ОБСЕ посетит пленных украинцев в тюрьмах на неподконтрольной территории, - Ирина Геращенко

По итогам скайп-конференции в рамках Минской гуманитарной подгруппы первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, на какие уступки пошли Л-ДНР в вопросе обмена пленных.

Так, координатор ОБСЕ Тони Фриш в августе посетит украинцев, которые незаконно содержатся в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса. "Мы обратились с требованием, чтобы обязательным пунктом была Макеевская колония, где содержат наших военных, также - посещение задержанных женщин, гражданских, в частности, Игоря Козловского. Мы требовали допуска в тюрьмы на оккупированные территории обмудсмена Лутковской, в ответ опять услышали, что эти тюрьмы уже посетила один народный депутат и замечаний к условиям содержания не было", - уточнила Геращенко.

Украинская сторона, по ее словам, также потребовала немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева.

"Мы обратили особое внимание ОБСЕ на недопустимость пыток незаконно удерживаемых. Считаю, эта тема должна быть в центре особенного внимания ТКГ, которая будет заседать 2 августа в Минске", - добавила Геращенко.

Также сообщается, что представители ДНР согласились исключить из списка лиц, освобождения которых они требуют, два десятка уголовных преступников.

"Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 людей, которые не имеют отношения к конфликту, которые совершили тяжелые преступления, - "беркутовцев", которые расстреливали Небесную Сотню, организаторов терактов в Одессе и Харькове. Очевидно, что этот шантаж недопустим и поэтому украинская сторона стоит на позиции: мы готовы к компромиссу и передать другой стороне, ради освобождения украинских заложников, тех, кто подпадает под действия минских соглашений, и где это позволяет украинское законодательство", - заявляет представитель Украины на переговорах.