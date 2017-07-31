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В августе у украинцев будет 10 выходных и «рабочая» суббота

31.07 в 15:29

В августе украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать 21 день из-за ​​празднования 26-й годовщины независимости Украины, которая приходится на четверг, 24 августа. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году".

Пятница - 25 августа тоже будет выходным, но его нужно отработать 19 августа.

К слову, дни работы системы электронных платежей Нацбанка также переносятся с пятницы 25 августа на субботу 19 августа. "Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличностью различных номиналов", - цитируют заявления НБУ "Украинские Новости".

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2017-07-31 15:29:00
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