Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В ближайшее время участники АТО получат в Мариуполе земельные участки на улице Пейзажной в Левобережном районе

15.11 в 19:39

Сегодня в Мариуполе постоянные комиссии обсуждали вопросы земельных отношений, которые будут вынесены на XXIII сессию. Уже в ближайшее время участники АТО смогут получить земельные участки, а чтобы ускорить этот вопрос – из городского бюджета оплатили землеустроительную документацию.

На сегодняшний день из 39 проектов полностью готовы 26, еще 4 находятся в Центре админуслуг. Остальные документы не подписаны самими участниками АТО. Таким образом, если ЦНАП успеет решить вопросы – на ближайшую сессию на голосование будет вынесено 30 проектов, сообщает пресс-служба горсовета.

Земли выделят на улице Пейзажной в Левобережном районе. А вот что касается участков в переулке Спортивном – чиновники предлагают более рациональный вариант. «Участки по переулку Спортивному вполне подходят, чтобы там возвели многоэтажный дом. Где будут проживать и воины АТО, и многодетные семьи. Строить дом будет не коммерческая фирма, а управление капитального строительства горсовета. Считаю, что это будет правильное решение и предлагаю его поддержать», - сказал секретарь горсовета Степан Махсма.

/uploads/news/964x620/CSH8Ua5U.jpg
/uploads/news/964x620/DwteF6tw.jpg
/uploads/news/964x620/bmYT1h2p.jpg
/uploads/news/964x620/S2YtmjjP.jpg
/uploads/news/964x620/6dYmaua8.jpg
/uploads/news/964x620/AgjdqZZ3.jpg
/uploads/news/964x620/edBxVtTa.jpg
/uploads/news/964x620/OzhFdbhK.jpg
2017-11-15 19:39:00
Важные новости
Мариупольское радио будет информировать о ситуации на КПВВ
15.11 в 18:58
В Мариуполе наградили победителей конкурса «Наш двор»
15.11 в 18:28
Лента новостей
В ближайшее время участники АТО получат в Мариуполе земельные участки на улице Пейзажной в Левобережном районе
15.11 в 19:39
Мариупольское радио будет информировать о ситуации на КПВВ
15.11 в 18:58
В Мариуполе наградили победителей конкурса «Наш двор»
15.11 в 18:28
На мине у Талаковки подорвался экипаж группы реагирования патрульной полиции Мариуполя
15.11 в 18:05
Кабмин одобрил повышение социальных стипендий
15.11 в 16:57
Под Мариуполем машина полицейских подорвалась на мине: один погиб, двое – пострадали
15.11 в 16:28
Кабмин выделил Мариуполю 15 миллионов гривен субвенции
15.11 в 16:06
Военные медики бесплатно лечат жителей Мариуполя
15.11 в 15:45