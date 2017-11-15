В ближайшее время участники АТО получат в Мариуполе земельные участки на улице Пейзажной в Левобережном районе

Сегодня в Мариуполе постоянные комиссии обсуждали вопросы земельных отношений, которые будут вынесены на XXIII сессию. Уже в ближайшее время участники АТО смогут получить земельные участки, а чтобы ускорить этот вопрос – из городского бюджета оплатили землеустроительную документацию.

На сегодняшний день из 39 проектов полностью готовы 26, еще 4 находятся в Центре админуслуг. Остальные документы не подписаны самими участниками АТО. Таким образом, если ЦНАП успеет решить вопросы – на ближайшую сессию на голосование будет вынесено 30 проектов, сообщает пресс-служба горсовета.

Земли выделят на улице Пейзажной в Левобережном районе. А вот что касается участков в переулке Спортивном – чиновники предлагают более рациональный вариант. «Участки по переулку Спортивному вполне подходят, чтобы там возвели многоэтажный дом. Где будут проживать и воины АТО, и многодетные семьи. Строить дом будет не коммерческая фирма, а управление капитального строительства горсовета. Считаю, что это будет правильное решение и предлагаю его поддержать», - сказал секретарь горсовета Степан Махсма.