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В больнице Мариуполя скончался военный, который подорвался на мине в секторе «М»

3.11 в 19:36

В больнице Мариуполя сегодня скончался военнослужащий Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября подорвался на мине в районе Марьинки.

Напомним, тогда в результате взрыва один боец погиб, а вот Сергей Курбатов получил ранения. Его прооперировали в больнице Покровска, после чего перевели в Мариуполь. Но медики не смогли спасти пациента, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Погибшему было 37 лет. Он служил водителем-санитаром.

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2017-11-03 19:36:00
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