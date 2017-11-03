В больнице Мариуполя скончался военный, который подорвался на мине в секторе «М»

В больнице Мариуполя сегодня скончался военнослужащий Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября подорвался на мине в районе Марьинки.

Напомним, тогда в результате взрыва один боец погиб, а вот Сергей Курбатов получил ранения. Его прооперировали в больнице Покровска, после чего перевели в Мариуполь. Но медики не смогли спасти пациента, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Погибшему было 37 лет. Он служил водителем-санитаром.