В больнице Мариуполя скончался военный, который подорвался на мине в секторе «М»
3.11 в 19:36
В больнице Мариуполя сегодня скончался военнослужащий Национальной гвардии Сергей Курбатов, который 1 ноября подорвался на мине в районе Марьинки.
Напомним, тогда в результате взрыва один боец погиб, а вот Сергей Курбатов получил ранения. Его прооперировали в больнице Покровска, после чего перевели в Мариуполь. Но медики не смогли спасти пациента, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Погибшему было 37 лет. Он служил водителем-санитаром.
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2017-11-03 19:36:00
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