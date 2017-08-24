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В День Независимости в Мариуполе приняли в Академию полиции 50 курсантов

24.08 в 14:04

Сегодня, в День Независимости Украины, в Мариуполе в Академии полиции Донецкого юридического института МВД посвятили в курсанты 50 первокурсников из Донецкой и Луганской областей. Причем большинство желающих служить в правоохранительных органах – девушки: их 29, тогда как парней – 21, сообщает пресс-служба горсовета.

«Новобранцев» поздравили руководство ГУ Национальной полиции в Донецкой области, военной части № 3057, юридического института, представители общественных организаций, родители и друзья. А священнослужители помолились за благополучное прохождение службы.

По окончании торжеств первокурсники в знак поздравления с Днем Независимости Украины исполнили песню на слова стихотворения известного украинского писателя Ивана Франко «За что, красавица, я так тебя люблю...»

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2017-08-24 14:04:00
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