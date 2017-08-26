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В деревне Гадюкино дожди, в Мариуполе - опять сухо...

26.08 в 09:36

Синоптики на сегоднящний день, 26 августа, прогнозируют кратковременные дожди в центральных, западных и северных областях Украины.

В сообщении сказано: "26 августа в Украине: переменная облачность. В западных, северных, днем ​​и в центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков".

Ожидается ветер со скоростью  5-10 м / с, преимущественно западный.

Температура будет наблюдаться на уровне 23-28 ° тепла, в южной части - до 31 °, на высокогорье Карпат - 15-20 °.

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2017-08-26 09:36:00
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