В деревне Гадюкино дожди, в Мариуполе - опять сухо...

Синоптики на сегоднящний день, 26 августа, прогнозируют кратковременные дожди в центральных, западных и северных областях Украины.

В сообщении сказано: "26 августа в Украине: переменная облачность. В западных, северных, днем ​​и в центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы, на остальной территории без осадков".

Ожидается ветер со скоростью 5-10 м / с, преимущественно западный.

Температура будет наблюдаться на уровне 23-28 ° тепла, в южной части - до 31 °, на высокогорье Карпат - 15-20 °.