В детском саду в Донецкой области отравились 6 малышей
2.08 в 10:43
С 27 по 29 июля в дошкольном учреждении г. Белицкое Покровского района отравились 6 детей возрастом от 2 до 3 лет.
Однако правоохранительные органы узнали об этом только на днях. Ранее ни администрация дошкольного учреждения, ни медики в полицию по этому поводу не обращались, сообщает пресс-служба областного главка.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.
Детский сад закрыт до выяснения всех обстоятельств. В помещении полицейскими при участии СЭС проводится тщательный осмотр.
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2017-08-02 10:43:00
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