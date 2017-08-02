В детском саду в Донецкой области отравились 6 малышей

С 27 по 29 июля в дошкольном учреждении г. Белицкое Покровского района отравились 6 детей возрастом от 2 до 3 лет.

Однако правоохранительные органы узнали об этом только на днях. Ранее ни администрация дошкольного учреждения, ни медики в полицию по этому поводу не обращались, сообщает пресс-служба областного главка.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.

Детский сад закрыт до выяснения всех обстоятельств. В помещении полицейскими при участии СЭС проводится тщательный осмотр.