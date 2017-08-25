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В «Динамо» сделали еще одно заявление: команда не поедет в Мариуполь

25.08 в 17:01

Киевский футбольный клуб «Динамо» сделал еще одно официальное заявление, в котором в очередной раз подчеркнул: команда не поедет на матч УПЛ в Мариуполь, так как это небезопасно.

В заявлении говорится: «В течение последних дней в отдельных СМИ активно распространяется недостоверная информация о том, что, якобы, киевское «Динамо» до сих пор не сообщило руководству ФК «Мариуполь» о перспективах своего участия в матче 7-го тура чемпионата УПЛ в г. Мариуполь.

Официально заявляем, что это – инсинуации, к которым в очередной раз прибегли отдельные должностные лица клуба-соперника и недобросовестные журналисты.

Письмами от 17.08.17 и 18.08.17 ФК «Динамо» заранее проинформировал ФК «Мариуполь» о невозможности при данных условиях проводить матчи в Мариуполе. Ссылаясь, в соответствии с требованиями Закона и Регламента безопасности ФИФА, на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов».

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2017-08-25 17:01:00
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