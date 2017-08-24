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В ДНР-ЛНР заявили о готовности соблюдать «школьное» перемирие

24.08 в 08:19

Как сообщалось ранее, вчера в ходе переговоров в Минске договорились установить с полуночи 25 августа «школьное» перемирие – режим прекращения огня на время школьных праздников.

Представители ДНР и ЛНР уже заявили о готовности сложить оружие. «Донецкая народная республика, со своей стороны, готова сделать все необходимое для соблюдения принятых договоренностей. Дети Донбасса, по какую сторону линии соприкосновения они бы ни жили, должны иметь возможность пойти в школу в тишине и мире», - отметил представитель ДНР в Минске Денис Пушилин.

«Народная милиция ЛНР выполнит договоренности о прекращении огня, достигнутые сегодня в Минске», - добавил представитель ЛНР Андрей Марочко.

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2017-08-24 08:19:00
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