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В ДНР переименовали железнодорожный вокзал, изменив всего одну букву

7.08 в 08:57

Члены ДНР переименовали железнодорожную станцию «Дебальцеве», которой уже и нет.

При этом для переименования потребовалось изменить всего одну букву. В результате «Дебальцеве» превратилось в «Дебальцево».

«На пустующем ж.д. вокзале заменили букву: "Дебальцеве" превратилось в "Дебальцево"! Только вот ж.д. уже нет...» - написали в социальных сетях.

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2017-08-07 08:57:00
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