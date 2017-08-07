В ДНР переименовали железнодорожный вокзал, изменив всего одну букву
7.08 в 08:57
Члены ДНР переименовали железнодорожную станцию «Дебальцеве», которой уже и нет.
При этом для переименования потребовалось изменить всего одну букву. В результате «Дебальцеве» превратилось в «Дебальцево».
«На пустующем ж.д. вокзале заменили букву: "Дебальцеве" превратилось в "Дебальцево"! Только вот ж.д. уже нет...» - написали в социальных сетях.
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2017-08-07 08:57:00
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