В ДНР переименовали железнодорожный вокзал, изменив всего одну букву

Члены ДНР переименовали железнодорожную станцию «Дебальцеве», которой уже и нет.

При этом для переименования потребовалось изменить всего одну букву. В результате «Дебальцеве» превратилось в «Дебальцево».

«На пустующем ж.д. вокзале заменили букву: "Дебальцеве" превратилось в "Дебальцево"! Только вот ж.д. уже нет...» - написали в социальных сетях.