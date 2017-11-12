Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В ДНР приняли нововведение для транспорта, часто пересекающего КПВВ

12.11 в 09:58

В ДНР заявили о введении учетных карточек для автотранспорта, который часто часто въезжает и выезжает на подконтрольную Украине территорию Донецкой области через КПВВ.

Под неоднократностью понимается пересечение пункта пропуска не реже, чем один раз в месяц.

Учетные карточки будут оформляться на автомобили и мототранспорт. При утрате экземпляра карточки другая выдается только на основании разрешения «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Миндоходов ДНР» на основании письменного обращения.

/uploads/news/964x620/xGkWQ1pT.jpg
2017-11-12 09:58:00
Важные новости
В Мариуполе надругались над девочкой-подростком. Насильник задержан
12.11 в 11:16
На пожаре в Донецкой области погибла женщина
12.11 в 10:59
Лента новостей
В Мариуполе надругались над девочкой-подростком. Насильник задержан
12.11 в 11:16
На пожаре в Донецкой области погибла женщина
12.11 в 10:59
Путин и Трамп обсудили Украину, но «без деталей»
12.11 в 10:44
В Мариуполе во время рейдов ловят нелегальных реализаторов бензина
12.11 в 10:21
В ДНР приняли нововведение для транспорта, часто пересекающего КПВВ
12.11 в 09:58
Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета
12.11 в 09:29
В России нашли мертвым известного телеведущего
12.11 в 08:59
В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся
12.11 в 08:46