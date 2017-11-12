В ДНР приняли нововведение для транспорта, часто пересекающего КПВВ
12.11 в 09:58
В ДНР заявили о введении учетных карточек для автотранспорта, который часто часто въезжает и выезжает на подконтрольную Украине территорию Донецкой области через КПВВ.
Под неоднократностью понимается пересечение пункта пропуска не реже, чем один раз в месяц.
Учетные карточки будут оформляться на автомобили и мототранспорт. При утрате экземпляра карточки другая выдается только на основании разрешения «заместителя министра - директора департамента таможенного дела Миндоходов ДНР» на основании письменного обращения.
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2017-11-12 09:58:00
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12.11 в 10:59