В ДНР заявляют о задержании украинских военных, которые якобы пытались подорвать телевышку

В ДНР заявляют о том, что в Донецке задержана группа украинских диверсантов и их лидер - военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины из города Хмельницкий – Сугерей Олег Викторович, 1976 года рождения.

Как уверяют в ДНР, основной задачей диверсантов якобы был подрыв телевизионной вышки в Петровском районе Донецка.