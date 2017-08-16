В ДНР заявляют о задержании украинских военных, которые якобы пытались подорвать телевышку
16.08 в 15:39
В ДНР заявляют о том, что в Донецке задержана группа украинских диверсантов и их лидер - военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР МО Украины из города Хмельницкий – Сугерей Олег Викторович, 1976 года рождения.
Как уверяют в ДНР, основной задачей диверсантов якобы был подрыв телевизионной вышки в Петровском районе Донецка.
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2017-08-16 15:39:00
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