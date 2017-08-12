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В Донбассе масштабы разрушений инфраструктуры от конфликта впечатляют

12.08 в 20:52

Как информирует издание ОстроВ о сообщении Агентства ООН по делам беженцев, в результате военного конфликта на Донбассе пострадало или разрушено как минимум 150 медицинских учреждений.

Кроме того, повреждено либо разрушено по меньшей мере 700 школ, вследствие чего у детей в пострадавших районах ограничен доступ к обучению.

В сообщении сказано: „По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта, в том числе 55 школ пострадали с начала этого года“.


Отмечается, что низкий уровень медицинского обслуживания испытывают жители 40 населённых пунктов, в связи с периодическими обстрелами больниц и аптек, и, как следствие, из-за их ограниченного количества.

Международной организацией подчёркиваются более значительные масштабы разрушений, чем даже ожидалось. К примеру, еженедельно получают повреждения 40-60 домов…

Восстановительные работы необходимо произвести более чем в 10000 домостроениях.

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2017-08-12 20:52:00
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