В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека

По сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Марьинском районе Донецкой области в ночь на воскресенье, 6 августа, произошло трагическое происшествие – в частном доме взрыв гранаты привёл к гибели трёх человек, ещё одного раненого доставили в лечебное учреждение.

В сообщении на сайте ведомства сказано: „В селе Дачное Марьинского района 6 августа в 00:30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу“.

Правоохранительными органами проводится проверка трагедии.