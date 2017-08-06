Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека

6.08 в 11:42

По сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Марьинском районе Донецкой области в ночь на воскресенье, 6 августа, произошло трагическое происшествие – в частном доме взрыв гранаты привёл к гибели трёх человек, ещё одного раненого доставили в лечебное учреждение.

В сообщении на сайте ведомства сказано: „В селе Дачное Марьинского района 6 августа в 00:30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу“.

Правоохранительными органами проводится проверка трагедии.

/uploads/news/964x620/ctNj2fHu.jpg
2017-08-06 11:42:00
Важные новости
В Мариуполе показали чёрную и белую стороны личности поэта Владимира Высоцкого
6.08 в 12:28
Гибель Ирины Бережной обсуждают в соцсетях
6.08 в 11:11
Лента новостей
В Мариуполе показали чёрную и белую стороны личности поэта Владимира Высоцкого
6.08 в 12:28
В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека
6.08 в 11:42
Гибель Ирины Бережной обсуждают в соцсетях
6.08 в 11:11
Ужасная автокатастрофа в Турции
6.08 в 11:08
Жуткая жара по всему миру бьёт рекорды
6.08 в 10:23
Впервые рядом с украинцами в строю будут маршировать партнеры из стран НАТО
6.08 в 09:45
На „многострадальный“ торговый павильон в Мариуполе пришла новая „напасть“
6.08 в 09:19
Герберт Макмастер - советник американского Президента, рассказал о поставках оружия в Украину
6.08 в 09:08