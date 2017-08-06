В Донбассе при взрыве гранаты погибли три человека
6.08 в 11:42
По сообщению пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Марьинском районе Донецкой области в ночь на воскресенье, 6 августа, произошло трагическое происшествие – в частном доме взрыв гранаты привёл к гибели трёх человек, ещё одного раненого доставили в лечебное учреждение.
В сообщении на сайте ведомства сказано: „В селе Дачное Марьинского района 6 августа в 00:30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу“.
Правоохранительными органами проводится проверка трагедии.
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2017-08-06 11:42:00
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6.08 в 11:11