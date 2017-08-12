В Донбассе вновь подорвался трактор

В ходе выполнения сельскохозяйственных работ в селе Луганское Бахмутского района на взрывном устройстве подорвался трактор.

Сообщение о наезде трактора на мину поступило сегодня, 12 августа, в 07:40 в дежурную часть Бахмутского отдела полиции.

В результате взрыва водитель 1954 года рождения получил телесные повреждения, пострадавший доставлен в больницу. Сообщается и о повреждении элементов техники.

Данный факт зарегистрирован в журнале единого учёта заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. На месте работает сводный отряд полиции и эксперты-взрывотехники. Проводится проверка.

С начала года это уже шестой случай, когда трактор наталкивается на взрывное устройство.