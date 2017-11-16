В Донецк и Луганск проехали 16 грузовиков с гуманитарной помощью

Миссия Международного Комитета Красного Креста направила на неподконтрольную территорию Донбасса колонну авто с гуманитарной помощью.

Как сообщили в Госпогранслужбе, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию от МККК по маршруту Киев – Донецк – Луганск последовали 16 автомобилей с грузом гуманитарного назначения.

Отмечается, что груз общим весом более 294 тонн содержит гигиенические средства, медикаменты и продуктовые наборы.