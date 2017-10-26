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В Донецке в подъезде жилого дома прогремел взрыв: пострадали 5 человек, двое из них – дети

26.10 в 19:34

Сегодня, 26 октября, в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице Красноармейской в подконтрольном ДНР Донецке прогремел взрыв.

В результате пострадали 5 человек. Среди них двое детей восьми и четырех с половиной лет, а также 17-летняя девушка. Ее госпитализировали в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогом 98 процентов поверхности тела.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за бытового газа.

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2017-10-26 19:34:00
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