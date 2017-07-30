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В Донецкой области 13-летний мальчик, поссорившись с родителями, сбежал из дома

30.07 в 14:57

Вчера, 29 июля, в правоохранительные органы Славянска обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже своего 13-летнего сына. Мальчик поссорился с родителями и ушел из дома, так и не вернувшись к вечеру.

Всю ночь оперативники вели поиски подростка и опрашивали его знакомых, и лишь утром нашли его на местном автовокзале. Сын решил проучить родителей и не ночевал дома, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

На мать был составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

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2017-07-30 14:57:00
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