В Донецкой области 13-летний мальчик, поссорившись с родителями, сбежал из дома

Вчера, 29 июля, в правоохранительные органы Славянска обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже своего 13-летнего сына. Мальчик поссорился с родителями и ушел из дома, так и не вернувшись к вечеру.

Всю ночь оперативники вели поиски подростка и опрашивали его знакомых, и лишь утром нашли его на местном автовокзале. Сын решил проучить родителей и не ночевал дома, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

На мать был составлен протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».