В Донецкой области 16-летний парень из-за ревности получил ножевое ранение

Сегодня утром в правоохранительные органы Славянска поступила информация о том, что в больницу попал 16-летний парень в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными телесными повреждениями и ножевым ранением правого предплечья.

Как выяснилось, вечером пострадавший встретил своего 22-летнего товарища и его девушку и пошел к ним в гости. Уже утром после хмельного застолья хозяин квартиры приревновал свою девушку к гостю и ударил «соперника» ножом, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

При этом родители не знали, что сына нет дома, потому что сами работали в ночную смену. К счастью, у их сына легкое ранение.