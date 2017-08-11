В Донецкой области 3-летний ребенок съел отраву для насекомых

Вчера, 10 августа, в Краматорске в больницу попал 3-летний мальчик, который съел отраву для насекомых. У него диагностировали острое бытовое отравление.

Как выяснилось, ребенок вместе с матерью был в парнике во дворе дома. Пока женщина отвлеклась, малыш открыл бутылку с отравой от вредителей и съел зеленые гранулы, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сейчас состояние ребенка стабильное, он под присмотром медиков.